Для того, щоб купити закордонні цінні папери, передусім інвестору потрібно мати рахунок у цінних паперах.
Дивися повний текст Як інвестору купити закордонні цінні папери - інструкція від експерта.
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 16:55
Як інвестору купити закордонні цінні папери - інструкція...
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Дивися повний текст Як інвестору купити закордонні цінні папери - інструкція від експерта.
Додано: П'ят 12 чер, 2020 16:55
Якщо ви рік тому хотіли інвестувати в акції Тесла -- сядьте і заплачте, тут вам світить хіба що біткоїн.
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