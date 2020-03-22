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Як інвестору купити закордонні
цінні папери - інструкція...

Як інвестору купити закордонні цінні папери - інструкція...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 16:55

Як інвестору купити закордонні цінні папери - інструкція...

Пропонуємо до обговорення:
Для того, щоб купити закордонні цінні папери, передусім інвестору потрібно мати рахунок у цінних паперах.

Дивися повний текст Як інвестору купити закордонні цінні папери - інструкція від експерта.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 16:55

Якщо ви рік тому хотіли інвестувати в акції Тесла -- сядьте і заплачте, тут вам світить хіба що біткоїн.
svyatoslav_hromyak
 
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