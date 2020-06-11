Від початку поточного року, згідно з даними Нацбанку, середній курс гривні становив близько 25,9 грн/$1.
Дивися повний текст МВФ заклав у прогнози щодо України середньорічний курс 30 гривень за долар.
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 17:20
МВФ заклав у прогнози щодо України середньорічний курс...
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Дивися повний текст МВФ заклав у прогнози щодо України середньорічний курс 30 гривень за долар.
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