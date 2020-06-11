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МВФ заклав у прогнози щодо
України середньорічний курс...

МВФ заклав у прогнози щодо України середньорічний курс...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 17:20

МВФ заклав у прогнози щодо України середньорічний курс...

Пропонуємо до обговорення:
Від початку поточного року, згідно з даними Нацбанку, середній курс гривні становив близько 25,9 грн/$1.

Дивися повний текст МВФ заклав у прогнози щодо України середньорічний курс 30 гривень за долар.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 17:21

а ссылочка на меморандум есть ?))) или это мимо-рандум ?)))
luckymix
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 22:22

по ходу доллар никто не покупают. пора загонять
buratinyo
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