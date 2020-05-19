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Український автопром обвалився
на 75%: який транспорт...

Український автопром обвалився на 75%: який транспорт...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 19:20

Український автопром обвалився на 75%: який транспорт...

Пропонуємо до обговорення:
За місяць підприємствами галузі було виготовлено всього лише 126 одиниць автотранспортної техніки.

Дивися повний текст Український автопром обвалився на 75%: який транспорт випускали у травні.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 19:20

У нас есть автопром? Внезапно... ЗАЗ не работает. Возле завода даже люди не ходят. КРАЗ всё...
balta_laska
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 22:15

  balta_laska написав:У нас есть автопром? Внезапно... ЗАЗ не работает. Возле завода даже люди не ходят. КРАЗ всё...


А "Богдан Моторс"?
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
warlamp
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 22:23

Автопрома в Украине нет лет 20.
sena_2008atp
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