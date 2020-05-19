За місяць підприємствами галузі було виготовлено всього лише 126 одиниць автотранспортної техніки.
Дивися повний текст Український автопром обвалився на 75%: який транспорт випускали у травні.
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 19:20
Український автопром обвалився на 75%: який транспорт...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Український автопром обвалився на 75%: який транспорт випускали у травні.
Додано: П'ят 12 чер, 2020 19:20
У нас есть автопром? Внезапно... ЗАЗ не работает. Возле завода даже люди не ходят. КРАЗ всё...
Додано: П'ят 12 чер, 2020 22:15
А "Богдан Моторс"?
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
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