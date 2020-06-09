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Олександр Холод: як оформити
кредит в МФО під час карантину

Олександр Холод: як оформити кредит в МФО під час карантину
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 21:09

Олександр Холод: як оформити кредит в МФО під час карантину

Пропонуємо до обговорення:
Що змінилося в роботі і умовах мікрофінансових організацій? І чи можна сьогодні не платити за кредитами?

Дивися повний текст Олександр Холод: як оформити кредит в МФО під час карантину.
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