Що змінилося в роботі і умовах мікрофінансових організацій? І чи можна сьогодні не платити за кредитами?
Дивися повний текст Олександр Холод: як оформити кредит в МФО під час карантину.
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 21:09
Олександр Холод: як оформити кредит в МФО під час карантину
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Дивися повний текст Олександр Холод: як оформити кредит в МФО під час карантину.
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