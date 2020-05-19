Нацбанк України має намір провести перевірку якості активів банків після подолання кризи, яка надасть повну інформацію про розмір дефіциту капіталу.
Дивися повний текст В НБУ анонсували масштабну перевірку банків.
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 21:13
В НБУ анонсували масштабну перевірку банків
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Дивися повний текст В НБУ анонсували масштабну перевірку банків.
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