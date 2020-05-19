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В НБУ анонсували масштабну
перевірку банків

В НБУ анонсували масштабну перевірку банків
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 21:13

В НБУ анонсували масштабну перевірку банків

Пропонуємо до обговорення:
Нацбанк України має намір провести перевірку якості активів банків після подолання кризи, яка надасть повну інформацію про розмір дефіциту капіталу.

Дивися повний текст В НБУ анонсували масштабну перевірку банків.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 21:14

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p_a_l
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