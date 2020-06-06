RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Паливо в Україні може стати
найдорожчим в Європі - експерти

Паливо в Україні може стати найдорожчим в Європі - експерти
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 22:19

Паливо в Україні може стати найдорожчим в Європі - експерти

Пропонуємо до обговорення:
Дизельне паливо і скраплений автогаз в Україні можуть подорожчати до рівня, за якого вони стануть найвищими в Європі.

Дивися повний текст Паливо в Україні може стати найдорожчим в Європі - експерти.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88745
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 22:20

де***!
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1994
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 519 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Пенсійний вік в Україні підвищать вже з наступного року... 1, 2, 3, 4
R2 » Суб 06 чер, 2020 17:33
35 4052
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 чер, 2020 16:06
ruvex
Приватизація в Україні: тисячу підприємств продадуть, ще...
R2 » Чет 11 чер, 2020 19:36
2 327
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 чер, 2020 21:52
ruvex
Коли в Україні запровадять нульове декларування
R2 » Чет 11 чер, 2020 20:57
0 501
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 чер, 2020 20:57
R2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.