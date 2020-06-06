Дизельне паливо і скраплений автогаз в Україні можуть подорожчати до рівня, за якого вони стануть найвищими в Європі.
Дивися повний текст Паливо в Україні може стати найдорожчим в Європі - експерти.
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 22:19
Паливо в Україні може стати найдорожчим в Європі - експерти
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Дивися повний текст Паливо в Україні може стати найдорожчим в Європі - експерти.
Додано: Суб 13 чер, 2020 09:37
Сначала спасали ахметова теперь коломойского. Одеяло не порвется если каждый будет тянуть на себя?
Додано: Суб 13 чер, 2020 13:26
Конечно, давайте, дороже чем в Норвегии и Швейцарии. Осталось лишь перегнать их по зарплатам
Додано: Суб 13 чер, 2020 13:31
Украина - богатая страна! )
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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