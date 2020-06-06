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Паливо в Україні може стати найдорожчим в Європі - експерти
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 12 чер, 2020 22:19
Пропонуємо до обговорення:
Дизельне паливо і скраплений автогаз в Україні можуть подорожчати до рівня, за якого вони стануть найвищими в Європі.
Дивися повний текст Паливо в Україні може стати найдорожчим в Європі - експерти
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Додано: Суб 13 чер, 2020 08:24
Догоним и перегоним Европу.
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Додано: Суб 13 чер, 2020 09:37
Сначала спасали ахметова теперь коломойского. Одеяло не порвется если каждый будет тянуть на себя?
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amorroma_amorroma
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Додано: Суб 13 чер, 2020 13:26
Конечно, давайте, дороже чем в Норвегии и Швейцарии. Осталось лишь перегнать их по зарплатам
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De Bil
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Додано: Суб 13 чер, 2020 13:31
Украина - богатая страна! )
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Суб 13 чер, 2020 13:56
США мы давно перегнали, теперь Европа. По росту цен нам равных нет!
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Додано: Суб 13 чер, 2020 14:59
молодцы. Давайте везде займём 1 место.
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maksymzp88
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Додано: Суб 13 чер, 2020 18:13
Очень приятная новость.(Игорь К.)
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Додано: Суб 13 чер, 2020 22:43
це про імпорт із московії?
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chieff
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Додано: Нед 14 чер, 2020 04:51
Треба ж якось годувати москву та її шісток тут. А ви як гадали?
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