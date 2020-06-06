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Паливо в Україні може стати
найдорожчим в Європі - експерти

Паливо в Україні може стати найдорожчим в Європі - експерти
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 22:19

Паливо в Україні може стати найдорожчим в Європі - експерти

Пропонуємо до обговорення:
Дизельне паливо і скраплений автогаз в Україні можуть подорожчати до рівня, за якого вони стануть найвищими в Європі.

Дивися повний текст Паливо в Україні може стати найдорожчим в Європі - експерти.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 08:24

Догоним и перегоним Европу.
sena_2008atp
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Сначала спасали ахметова теперь коломойского. Одеяло не порвется если каждый будет тянуть на себя?
amorroma_amorroma
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 13:26

Конечно, давайте, дороже чем в Норвегии и Швейцарии. Осталось лишь перегнать их по зарплатам
De Bil
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 13:31

Украина - богатая страна! )
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 13:56

США мы давно перегнали, теперь Европа. По росту цен нам равных нет!
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 14:59

молодцы. Давайте везде займём 1 место.
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Очень приятная новость.(Игорь К.)
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це про імпорт із московії?
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Треба ж якось годувати москву та її шісток тут. А ви як гадали?
silver_arrow_ua
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