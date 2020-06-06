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Паливо в Україні може стати
найдорожчим в Європі - експерти

Паливо в Україні може стати найдорожчим в Європі - експерти
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 04:55

De Bil
Які зарплати?
Високі ціни в колонії - це засіб від'єму ресурсів метрополією.
Високі зарплати - це прямі витрати метрополії на утримання колонії.
Яка метрополія буде витрачатись на утримання колоній більше за мінімально необхідне?
Готуйтесь працювати за їжу.
Обрали - їжТЕ.
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