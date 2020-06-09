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Зеленський запропонував Швеції
будувати сміттєпереробні...

Зеленський запропонував Швеції будувати сміттєпереробні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 22:33

Зеленський запропонував Швеції будувати сміттєпереробні...

Пропонуємо до обговорення:
Президент Зеленський запропонував Швеції спільно будувати сміттєпереробні заводи в Україні.

Дивися повний текст Зеленський запропонував Швеції будувати сміттєпереробні заводи в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 22:33

А подаки? в нас вони захмарні, а ціни на вивіз сміття низькі, клоун
pogorelets
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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