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Зеленський запропонував Швеції будувати сміттєпереробні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 12 чер, 2020 22:33
Пропонуємо до обговорення:
Президент Зеленський запропонував Швеції спільно будувати сміттєпереробні заводи в Україні.
Дивися повний текст Зеленський запропонував Швеції будувати сміттєпереробні заводи в Україні
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 22:33
А подаки? в нас вони захмарні, а ціни на вивіз сміття низькі, клоун
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pogorelets
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