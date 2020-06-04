Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook міністр інфраструктури України Владислав Криклій.
Дивися повний текст З 15 червня українці зможуть літати в США, Британію, Туреччину і Албанію.
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 22:36
З 15 червня українці зможуть літати в США, Британію,...
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Дивися повний текст З 15 червня українці зможуть літати в США, Британію, Туреччину і Албанію.
Додано: П'ят 12 чер, 2020 22:37
>>США, Великобританію
>>які не є громадянами країн зі значним поширенням COVID-19 і не перебували на території таких держав протягом останніх 14 днів.
Офигительный д...
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