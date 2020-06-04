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З 15 червня українці зможуть
літати в США, Британію,...

З 15 червня українці зможуть літати в США, Британію,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 22:36

З 15 червня українці зможуть літати в США, Британію,...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

Дивися повний текст З 15 червня українці зможуть літати в США, Британію, Туреччину і Албанію.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 22:37

>>США, Великобританію
>>які не є громадянами країн зі значним поширенням COVID-19 і не перебували на території таких держав протягом останніх 14 днів.

Офигительный д...
pogorelets
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