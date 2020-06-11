Проведене правлінням Національного банку України зниження облікової ставки є недостатнім.
Дивися повний текст Зниження облікової ставки є недостатнім - голова Ради НБУ.
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 23:10
Зниження облікової ставки є недостатнім - голова Ради НБУ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зниження облікової ставки є недостатнім - голова Ради НБУ.
Додано: П'ят 12 чер, 2020 23:11
А коли ж ви будете давати кредити людям під 6-8 річних.? А то не цікаво, ви там окрема держава і ваші ставки не впливають на життя людей тому ця інформація знається зайвою.
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