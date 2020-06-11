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Зниження облікової ставки є
недостатнім - голова Ради НБУ

Зниження облікової ставки є недостатнім - голова Ради НБУ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 23:10

Зниження облікової ставки є недостатнім - голова Ради НБУ

Пропонуємо до обговорення:
Проведене правлінням Національного банку України зниження облікової ставки є недостатнім.

Дивися повний текст Зниження облікової ставки є недостатнім - голова Ради НБУ.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 23:11

А коли ж ви будете давати кредити людям під 6-8 річних.? А то не цікаво, ви там окрема держава і ваші ставки не впливають на життя людей тому ця інформація знається зайвою.
silversmmak
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