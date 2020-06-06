Про це заявив мер Києва Віталій Кличко
Дивися повний текст Які хрущовки планують знести першими (список вулиць).
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Додано: Суб 13 чер, 2020 00:31
Які хрущовки планують знести першими (список вулиць)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Які хрущовки планують знести першими (список вулиць).
Додано: Суб 13 чер, 2020 00:41
а можно сначала строить дом и давать людям квартиры, а потом уже сносить?
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