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Які хрущовки планують знести
першими (список вулиць)

Які хрущовки планують знести першими (список вулиць)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 00:31

Які хрущовки планують знести першими (список вулиць)

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив мер Києва Віталій Кличко

Дивися повний текст Які хрущовки планують знести першими (список вулиць).
R2
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 00:41

а можно сначала строить дом и давать людям квартиры, а потом уже сносить?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 05:47

  uaprofi написав:а можно сначала строить дом и давать людям квартиры, а потом уже сносить?

Вначале права жителей и обязанности властей прописывается, а потом должны рассказывать что и где снесут.
А это просто очередная болтовня не очень умного боксера
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shapo
 
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