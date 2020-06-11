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Із липня у столиці змінять
умови пільгового проїзду в...

Із липня у столиці змінять умови пільгового проїзду в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 06:58

Із липня у столиці змінять умови пільгового проїзду в...

Пропонуємо до обговорення:
Із 1 липня столиця вимушено змінює умови надання пільгового проїзду в громадському транспорті.

Дивися повний текст Із липня у столиці змінять умови пільгового проїзду в транспорті для гостей міста.
R2
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Это теперь и ветерану иногороднему не катануть на маршруточке на шару?
summacut
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 13:13

summacut
Багато у нас 100+ річних ветеранів у маршрутках їздить? :)
Rainbow
 
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