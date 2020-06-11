Із 1 липня столиця вимушено змінює умови надання пільгового проїзду в громадському транспорті.
Дивися повний текст Із липня у столиці змінять умови пільгового проїзду в транспорті для гостей міста.
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Додано: Суб 13 чер, 2020 06:58
Із липня у столиці змінять умови пільгового проїзду в...
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Дивися повний текст Із липня у столиці змінять умови пільгового проїзду в транспорті для гостей міста.
Додано: Суб 13 чер, 2020 06:59
Это теперь и ветерану иногороднему не катануть на маршруточке на шару?
Додано: Суб 13 чер, 2020 23:56
Чего это 100+ рiчних? Ветеран войны в АТО из Мариуполя не сможет проехать бесплатно?
Додано: Нед 14 чер, 2020 07:43
Чем дальше, чем больше гемороя для людей придумывают. Пенсионер вместо того, чтобы отдыхать должен будет обивать пороги соц.структур и выбивать деньги обратно.
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