Курс долара в Україні в найближчі місяці залишиться стабільним.
Дивися повний текст Чи варто купувати долари: економіст дав пораду українцям.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 13 чер, 2020 09:27
Чи варто купувати долари: економіст дав пораду українцям
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чи варто купувати долари: економіст дав пораду українцям.
Додано: Суб 13 чер, 2020 09:28
Ну если у нас такие эксперты, то пусть расскажут в чем хранят и хранили свои сбережения))
Кроме экспорта, импорта, торгового баланса, и дефицита бюджета есть ещё внешнеэкономическая ситуация.
А "эксперт" рассказал только об импорте))
Додано: Суб 13 чер, 2020 17:19
а че тогда катюха хранит в валюте и при этом еще и в наличной
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|