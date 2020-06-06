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Чи варто купувати долари:
економіст дав пораду українцям

Чи варто купувати долари: економіст дав пораду українцям
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 09:27

Чи варто купувати долари: економіст дав пораду українцям

Пропонуємо до обговорення:
Курс долара в Україні в найближчі місяці залишиться стабільним.

Дивися повний текст Чи варто купувати долари: економіст дав пораду українцям.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 09:28

Ну если у нас такие эксперты, то пусть расскажут в чем хранят и хранили свои сбережения))
Кроме экспорта, импорта, торгового баланса, и дефицита бюджета есть ещё внешнеэкономическая ситуация.
А "эксперт" рассказал только об импорте))
amorroma_amorroma
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 17:19

а че тогда катюха хранит в валюте и при этом еще и в наличной
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 18:27

Учитывая, что ставку снизили до 6%, то это супер эксперт, а совет просто бесценный.
У нас же такая гривневая мегадоходность по депозитам и такие низкие риски девальвации гривны
jylianiki3
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 20:04

Послухати експерта і зробити навпаки.
ricardo
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