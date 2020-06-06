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Чи варто купувати долари: економіст дав пораду українцям
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 15 чер, 2020 04:51
Вы полностью правы.Ещё можно дать банку сразу на ваших $$$ заработать!Ему продать свою валюту ,чтобы банк сразу отбил ваш интерес за 3месяца))
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analgini
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