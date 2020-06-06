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Банкіри назвали відмінності
лізингу від кредиту

Банкіри назвали відмінності лізингу від кредиту
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 12:22

Банкіри назвали відмінності лізингу від кредиту

Пропонуємо до обговорення:
Кредит – це лише гроші, за які ще потрібно купити автомобіль, а лізинг – це автомобіль, яким вже можна користуватися.

Дивися повний текст Банкіри назвали відмінності лізингу від кредиту.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 12:22

Если лизинг такой надежный и выгодный, то почему общие расходы на приобретение больше чем при кредите?

РЕДАКТОР! Где пометка: "на правах рекламы"?
Radon
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 12:42

Без реальных цифр ниочем.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
summacut
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