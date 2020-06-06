Кредит – це лише гроші, за які ще потрібно купити автомобіль, а лізинг – це автомобіль, яким вже можна користуватися.
Дивися повний текст Банкіри назвали відмінності лізингу від кредиту.
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Додано: Суб 13 чер, 2020 12:22
Банкіри назвали відмінності лізингу від кредиту
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Банкіри назвали відмінності лізингу від кредиту.
Додано: Суб 13 чер, 2020 12:22
Если лизинг такой надежный и выгодный, то почему общие расходы на приобретение больше чем при кредите?
РЕДАКТОР! Где пометка: "на правах рекламы"?
Додано: Суб 13 чер, 2020 12:42
Без реальных цифр ниочем.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
Додано: Суб 13 чер, 2020 22:31
Re: Банкіри назвали відмінності лізингу від кредиту
Раньше лизинг брали на юрлицо, а выкупали потом на физика. Было выгодно.
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