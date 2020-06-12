Заработок с криптоботами IQuandex

Кому из нас не хотелось бы иметь пассивный доход? Я уверена, к этому стремятся многие, однако не у каждого получается претворить свою мечту в реальность. Но уже сейчас появилась такая возможность. В данном случае речь идёт о симбиозе инвестирования средств и торговле.
"Опять торговля, я не умею", - скажите вы. На что я отвечу: "А и не нужно уметь, достаточно иметь лишь некоторую сумму". В чем же заключается принцип такого заработка? Всё просто, за вас будет торговать специально обученные роботы.
Да, многим может не понравиться тот факт, что речь идёт о роботе. Я не по наслышке знаю, что и раньше были подобные проекты, которые продавали таких роботов. Но здесь все обстоит иначе.
IQUANDEX не продаёт роботов, а предлагает взять их в аренду. Думаете одно и тоже? Нет, ведь продав робота за большие деньги, можно с успехом уйти с рынка и большем на нем не появляться. Более того, с этим же роботом можно выйти на рынок под другим названием и втюхивать его опять простофилям.
С арендой ботов так не получится. Ведь в тарифах IQUANDEX цена рассчитана на разные категории инвесторов. Здесь есть минимальный порог, который подойдёт для каждого, так и максимальный для китов криптосферы.
Суть работы заключается в том, что получая бота, он вам приносит определённую прибыль в процентах от депозита для каждого тарифа. Чем выше тариф, тем выше прибыль. Как только сумма прибыли дойдёт до определённого уровня, бот отключается. Дальше, если инвестора устраивает его работа, он подключает его опять, иногда, даже на тариф выше.
О самом боте говорить можно бесконечно, но остановиться нужно лишь на том, что он приносит хоть и небольшую за определённый промежуток времени, но главное, что прибыль.
Сама работа бота основана на множестве параметров. Сюда можно отнести индикаторы, аналитику, сравнение с торгами на других биржах. В общем, в бота включено много параметров, которые в сумме приносят профит его временным пользователям.