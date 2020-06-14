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криптоботами IQuandex Заработок с криптоботами IQuandex + Додати

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на тему Усе, що стосується інститутів спільного інвестування: Пайові, корпоративні та внутрішні інвестиційні фонди. Довірче управління активами через інвестиційну компанію або ПІФ.

Додано: Суб 13 чер, 2020 16:24 Заработок с криптоботами IQuandex



"Опять торговля, я не умею", - скажите вы. На что я отвечу: "А и не нужно уметь, достаточно иметь лишь некоторую сумму". В чем же заключается принцип такого заработка? Всё просто, за вас будет торговать специально обученные роботы.



Да, многим может не понравиться тот факт, что речь идёт о роботе. Я не по наслышке знаю, что и раньше были подобные проекты, которые продавали таких роботов. Но здесь все обстоит иначе.



IQUANDEX не продаёт роботов, а предлагает взять их в аренду. Думаете одно и тоже? Нет, ведь продав робота за большие деньги, можно с успехом уйти с рынка и большем на нем не появляться. Более того, с этим же роботом можно выйти на рынок под другим названием и втюхивать его опять простофилям.



С арендой ботов так не получится. Ведь в тарифах IQUANDEX цена рассчитана на разные категории инвесторов. Здесь есть минимальный порог, который подойдёт для каждого, так и максимальный для китов криптосферы.



Суть работы заключается в том, что получая бота, он вам приносит определённую прибыль в процентах от депозита для каждого тарифа. Чем выше тариф, тем выше прибыль. Как только сумма прибыли дойдёт до определённого уровня, бот отключается. Дальше, если инвестора устраивает его работа, он подключает его опять, иногда, даже на тариф выше.



О самом боте говорить можно бесконечно, но остановиться нужно лишь на том, что он приносит хоть и небольшую за определённый промежуток времени, но главное, что прибыль.



Сама работа бота основана на множестве параметров. Сюда можно отнести индикаторы, аналитику, сравнение с торгами на других биржах. В общем, в бота включено много параметров, которые в сумме приносят профит его временным пользователям. Кому из нас не хотелось бы иметь пассивный доход? Я уверена, к этому стремятся многие, однако не у каждого получается претворить свою мечту в реальность. Но уже сейчас появилась такая возможность. В данном случае речь идёт о симбиозе инвестирования средств и торговле."Опять торговля, я не умею", - скажите вы. На что я отвечу: "А и не нужно уметь, достаточно иметь лишь некоторую сумму". В чем же заключается принцип такого заработка? Всё просто, за вас будет торговать специально обученные роботы.Да, многим может не понравиться тот факт, что речь идёт о роботе. Я не по наслышке знаю, что и раньше были подобные проекты, которые продавали таких роботов. Но здесь все обстоит иначе.не продаёт роботов, а предлагает взять их в аренду. Думаете одно и тоже? Нет, ведь продав робота за большие деньги, можно с успехом уйти с рынка и большем на нем не появляться. Более того, с этим же роботом можно выйти на рынок под другим названием и втюхивать его опять простофилям.С арендой ботов так не получится. Ведь в тарифах IQUANDEX цена рассчитана на разные категории инвесторов. Здесь есть минимальный порог, который подойдёт для каждого, так и максимальный для китов криптосферы.Суть работы заключается в том, что получая бота, он вам приносит определённую прибыль в процентах от депозита для каждого тарифа. Чем выше тариф, тем выше прибыль. Как только сумма прибыли дойдёт до определённого уровня, бот отключается. Дальше, если инвестора устраивает его работа, он подключает его опять, иногда, даже на тариф выше.О самом боте говорить можно бесконечно, но остановиться нужно лишь на том, что он приносит хоть и небольшую за определённый промежуток времени, но главное, что прибыль.Сама работа бота основана на множестве параметров. Сюда можно отнести индикаторы, аналитику, сравнение с торгами на других биржах. В общем, в бота включено много параметров, которые в сумме приносят профит его временным пользователям. liza_kulish_98

Повідомлень: 1 З нами з: 15.02.18 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 чер, 2020 11:02 А можете расписать примерную прибыль с ботов? Какой минимальный депозит нужен для торговли? miruha333

Повідомлень: 1 З нами з: 27.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 чер, 2020 16:53 Аренда ботов это конечно хорошо, но хотелось бы более подробно узнать как все это выглядит. Где торгуют боты, на каком активе, доходность. То что вы написали можно сказать практически про любой торговый алгоритм. MrLegend Повідомлень: 1 З нами з: 25.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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