За чотири з половиною місяці роботи мобільного додатку “Дія” з’явилося 6 електронних документів та 3,6 млн користувачів.
Дивися повний текст Держава у смартфоні: в \"Дії\" запрацювали 6 електронних документів.
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Додано: Суб 13 чер, 2020 17:02
Держава у смартфоні: в "Дії" запрацювали 6 електронних...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Держава у смартфоні: в \"Дії\" запрацювали 6 електронних документів.
Додано: Суб 13 чер, 2020 17:02
Пиар не более, банки не принимают раз, права мои уже две недели не проявляються хотя заявку подал.
Зручність незначна , а подається як політ у космос, те саме було з епл пей гугл пей ну я що що я можу заплатити електронним браслетом, головне щоб мій достаток зріс , або податки впали, а носити електронний браслет (смартфон) як злочинець щоб бути весь вас під контролем ? Раніше електронний браслет одягали на злочинців щоб не викликати під вас слідства , тепер пропонують одягнути на всіх
Додано: Суб 13 чер, 2020 17:20
Это даже не пиар,это маразм.Документы,которые не признаются ,не являются документами.Но главное ведь не в этом.Аваков заработал,порадуемся за него.
Додано: Суб 13 чер, 2020 22:43
І хто повноцінно сприймає цей додаток? Навіть державні банки нехтують...
Піяр зеленої шмарклі, на рівні гнусавих відосікив
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