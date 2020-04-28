RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Держава у смартфоні: в "Дії"
запрацювали 6 електронних...

Держава у смартфоні: в "Дії" запрацювали 6 електронних...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 17:02

Держава у смартфоні: в "Дії" запрацювали 6 електронних...

Пропонуємо до обговорення:
За чотири з половиною місяці роботи мобільного додатку “Дія” з’явилося 6 електронних документів та 3,6 млн користувачів.

Дивися повний текст Держава у смартфоні: в \"Дії\" запрацювали 6 електронних документів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88752
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 17:02

Пиар не более, банки не принимают раз, права мои уже две недели не проявляються хотя заявку подал.
Зручність незначна , а подається як політ у космос, те саме було з епл пей гугл пей ну я що що я можу заплатити електронним браслетом, головне щоб мій достаток зріс , або податки впали, а носити електронний браслет (смартфон) як злочинець щоб бути весь вас під контролем ? Раніше електронний браслет одягали на злочинців щоб не викликати під вас слідства , тепер пропонують одягнути на всіх
yama
 
Повідомлень: 2350
З нами з: 12.08.17
Подякував: 4353 раз.
Подякували: 466 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 17:20

Это даже не пиар,это маразм.Документы,которые не признаются ,не являются документами.Но главное ведь не в этом.Аваков заработал,порадуемся за него.
Scotch
 
Повідомлень: 607
З нами з: 01.08.10
Подякував: 71 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 21:08

Що за техпаспорт?
0mage0
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2184
З нами з: 17.03.14
Подякував: 50 раз.
Подякували: 373 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 22:43

І хто повноцінно сприймає цей додаток? Навіть державні банки нехтують...
Піяр зеленої шмарклі, на рівні гнусавих відосікив
chieff
 
Повідомлень: 221
З нами з: 31.07.08
Подякував: 303 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 23:36

Зручний корисний додаток, молодці.
Rainbow
 
Повідомлень: 2847
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 580 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні сьогодні запрацювали сервісні центри МВС
R2 » Вів 12 тра, 2020 16:04
1 259
Переглянути останнє повідомлення
Вів 12 тра, 2020 16:04
arheops
Через відключення енергоблоків держава не заробить...
R2 » Чет 07 тра, 2020 00:16
8 955
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 тра, 2020 00:55
PSL
Держава планує продати Скадовський морський порт попри...
R2 » Вів 28 кві, 2020 20:35
1 331
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 кві, 2020 04:43
maestro71

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
EximBonus Bot (1555)
14.06.2020 01:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.