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Український стартап Delfast представив новий електробайк...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 13 чер, 2020 19:48
Пропонуємо до обговорення:
Український стартап Delfast представив новий електричний велосипед Delfast Top 3.0, який може проїхати 321 км без підзарядки.
Дивися повний текст Український стартап Delfast представив новий електробайк (фото)
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