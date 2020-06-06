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Український стартап Delfast
представив новий електробайк...

Український стартап Delfast представив новий електробайк...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 19:48

Український стартап Delfast представив новий електробайк...

Пропонуємо до обговорення:
Український стартап Delfast представив новий електричний велосипед Delfast Top 3.0, який може проїхати 321 км без підзарядки.

Дивися повний текст Український стартап Delfast представив новий електробайк (фото).
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