Український стартап Delfast представив новий електричний велосипед Delfast Top 3.0, який може проїхати 321 км без підзарядки.
Дивися повний текст Український стартап Delfast представив новий електробайк (фото).
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Додано: Суб 13 чер, 2020 19:48
Український стартап Delfast представив новий електробайк...
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Дивися повний текст Український стартап Delfast представив новий електробайк (фото).
Додано: Нед 14 чер, 2020 13:42
> вартість Delfast Top 3.0 становитиме 6799 доларів США.
ціна явно НЕ для українців
а для кого?
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