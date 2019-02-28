У Києві жителів старого житлового фонду будуть переселяти в нові будинки за програмою реновації.
Дивися повний текст Ефект доміно: стало відомо, як переселятимуть киян з хрущовок.
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Додано: Суб 13 чер, 2020 20:44
Ефект доміно: стало відомо, як переселятимуть киян з...
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Дивися повний текст Ефект доміно: стало відомо, як переселятимуть киян з хрущовок.
Додано: Суб 13 чер, 2020 20:44
Зачем раздавать гречку или песок, если можно пообещать людям переселение с их дырявых панелек в новое жилье еще и с коэффициентом 1.5
А после выборов дальше застраивать промзоны, которых в Киеве еще не на одно десятилетие. И списать потом все на отсутствие закона о реновации.
Хватит верить в сказки - нужно самому изучать вопрос недвижимости, а не ждать что за вас что-то решат. Неплохой
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