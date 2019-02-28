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Ефект доміно: стало відомо,
як переселятимуть киян з...

Ефект доміно: стало відомо, як переселятимуть киян з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 20:44

Ефект доміно: стало відомо, як переселятимуть киян з...

Пропонуємо до обговорення:
У Києві жителів старого житлового фонду будуть переселяти в нові будинки за програмою реновації.

Дивися повний текст Ефект доміно: стало відомо, як переселятимуть киян з хрущовок.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 20:44

Зачем раздавать гречку или песок, если можно пообещать людям переселение с их дырявых панелек в новое жилье еще и с коэффициентом 1.5
А после выборов дальше застраивать промзоны, которых в Киеве еще не на одно десятилетие. И списать потом все на отсутствие закона о реновации.
Хватит верить в сказки - нужно самому изучать вопрос недвижимости, а не ждать что за вас что-то решат. Неплохой блог для тех кто уже думает на этим вопросом.
RomaL
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 04:50

А якщо хтось не захоче переїжджати до ваших 30-поверхових шпаківєнь що ви натикали по всьому Києву - тих будуть викидати з квартир на "свіже повітря"?
silver_arrow_ua
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 12:53

  silver_arrow_ua написав:А якщо хтось не захоче переїжджати до ваших 30-поверхових шпаківєнь що ви натикали по всьому Києву - тих будуть викидати з квартир на "свіже повітря"?

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Если Вы интересуетесь вопросом по Киеву -
Тогда изучите словосочетания "Дачи с Русановских и Воскресенских садов "
Их историю и правовой результат.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 15:53

В Киеве десятки недостроенных строек и куча заброшенных промышленных объектов (правда не факт что там везде можно строить жилой фонд, но офисы точно). Какие хрущи?
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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