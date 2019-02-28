У Києві жителів старого житлового фонду будуть переселяти в нові будинки за програмою реновації.
Дивися повний текст Ефект доміно: стало відомо, як переселятимуть киян з хрущовок.
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Додано: Суб 13 чер, 2020 20:44
Ефект доміно: стало відомо, як переселятимуть киян з...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ефект доміно: стало відомо, як переселятимуть киян з хрущовок.
Додано: Суб 13 чер, 2020 20:44
Зачем раздавать гречку или песок, если можно пообещать людям переселение с их дырявых панелек в новое жилье еще и с коэффициентом 1.5
А после выборов дальше застраивать промзоны, которых в Киеве еще не на одно десятилетие. И списать потом все на отсутствие закона о реновации.
Хватит верить в сказки - нужно самому изучать вопрос недвижимости, а не ждать что за вас что-то решат. Неплохой
Додано: Нед 14 чер, 2020 04:50
А якщо хтось не захоче переїжджати до ваших 30-поверхових шпаківєнь що ви натикали по всьому Києву - тих будуть викидати з квартир на "свіже повітря"?
Додано: Нед 14 чер, 2020 15:53
В Киеве десятки недостроенных строек и куча заброшенных промышленных объектов (правда не факт что там везде можно строить жилой фонд, но офисы точно). Какие хрущи?
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: Нед 14 чер, 2020 17:45
Насчёт коэффициента 1.5.А он многим нужен?У людей денег не хватит платить за отопление в таких квартирах.Насчёт качества нового жилья большой вопрос.Контроля нет никакого.Не окажется ли,что хрущевки качественней новостроек?
Додано: Нед 14 чер, 2020 19:13
Как бы не остались бомжами киевляне, после "эффекта домино"
Украина - богатая страна!
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