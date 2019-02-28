Ефект доміно: стало відомо, як переселятимуть киян з...

Додано: Нед 14 чер, 2020 15:53

В Киеве десятки недостроенных строек и куча заброшенных промышленных объектов (правда не факт что там везде можно строить жилой фонд, но офисы точно). Какие хрущи?

Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.

Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.