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Варіанти інвестицій під час
кризи - рекомендації...

Варіанти інвестицій під час кризи - рекомендації...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 21:20

Варіанти інвестицій під час кризи - рекомендації...

Пропонуємо до обговорення:
Навіть в період фінансової кризи можна знайти можливість заробити на інвестуванні.

Дивися повний текст Варіанти інвестицій під час кризи - рекомендації експерта (відео).
R2
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 21:20

Инвестиции в драгметаллы не вариант?
Или в экономике все стало так хорошо что нужно найти новых Буратино?
amorroma_amorroma
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