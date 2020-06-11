Навіть в період фінансової кризи можна знайти можливість заробити на інвестуванні.
Дивися повний текст Варіанти інвестицій під час кризи - рекомендації експерта (відео).
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 13 чер, 2020 21:20
Варіанти інвестицій під час кризи - рекомендації...
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Дивися повний текст Варіанти інвестицій під час кризи - рекомендації експерта (відео).
Додано: Суб 13 чер, 2020 21:20
Инвестиции в драгметаллы не вариант?
Или в экономике все стало так хорошо что нужно найти новых Буратино?
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