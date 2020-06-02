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МВС пропонує реєструвати авто,
не виходячи з автосалону

МВС пропонує реєструвати авто, не виходячи з автосалону
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 21:46

МВС пропонує реєструвати авто, не виходячи з автосалону

Пропонуємо до обговорення:
МВС пропонує у 2020-2022 роках реалізувати експериментальний проєкт.

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R2
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 21:46

два раза покупал машину в салонах - в 2003 и 2008, оба раза регистрировал не выходя оттуда.... мне кажется под экспериментом планируют узаконить давно действующую схему ))
Tamagoch
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