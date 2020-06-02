МВС пропонує у 2020-2022 роках реалізувати експериментальний проєкт.
Дивися повний текст МВС пропонує реєструвати авто, не виходячи з автосалону.
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Додано: Суб 13 чер, 2020 21:46
МВС пропонує реєструвати авто, не виходячи з автосалону
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст МВС пропонує реєструвати авто, не виходячи з автосалону.
Додано: Суб 13 чер, 2020 21:46
два раза покупал машину в салонах - в 2003 и 2008, оба раза регистрировал не выходя оттуда.... мне кажется под экспериментом планируют узаконить давно действующую схему ))
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