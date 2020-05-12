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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 14 чер, 2020 05:56
У "Дії" з'явилась можливість зчитувати QR-коди
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Дивися повний текст У \"Дії\" з'явилась можливість зчитувати QR-коди.
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