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У "Дії" з'явилась
можливість зчитувати QR-коди

У "Дії" з'явилась можливість зчитувати QR-коди
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 05:56

У "Дії" з'явилась можливість зчитувати QR-коди

Пропонуємо до обговорення:
У додатку "Дія" з'явився рідер QR-кодів, новий функціонал дозволяє миттєво підтвердити дійсність документу.

Дивися повний текст У \"Дії\" з'явилась можливість зчитувати QR-коди.
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