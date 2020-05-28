Робити обов'язкові відрахування на пенсійні рахунки повинні будуть і працівники, і роботодавці
Дивися повний текст На українців чекає обов'язкове пенсійне накопичення: що пропонують.
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Додано: Нед 14 чер, 2020 12:50
На українців чекає обов'язкове пенсійне накопичення: що...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст На українців чекає обов'язкове пенсійне накопичення: що пропонують.
Додано: Нед 14 чер, 2020 12:50
Я так понимаю новое "обдарованное" дитяте получило свой куш в виде регламентации и трактовки, распределения средств ПФ.
В нашей практике это был 1992 год.
- Деньги до сих пор пенсы "вспоминают".
Додано: Нед 14 чер, 2020 12:59
Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen, ich war ja kein Kommunist.
Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen, ich war ja kein Sozialdemokrat.
Als sie die Gewerkschafter holten, habe ich geschwiegen, ich war ja kein Gewerkschafter.
Als sie die Juden holten, habe ich nicht protestiert; ich war ja kein Jude.
Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte.
Или то же, но на соседней новостной строке: https://news.finance.ua/ru/news/-/47231 ... ii-vkladov
Додано: Нед 14 чер, 2020 13:05
"Государство" сбрасывает с себя "лишний балласт".
Да и опыт "северного соседа" вселяет зависть в керманычей
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Нед 14 чер, 2020 14:10
Вкладчик1234
Лерос зазначив: "Упакували з 6 млн дол. хабаря людину Єрмака - Ільяшенка Миколу Вікторовича, першого зама ДФС у місті Києві. Це Ільяшенко привів Солодченка до Єрмака.
Кажуть, його статки під 100 млн доларів, знатний конвертор, ліг під Єрмака і за це Єрмак просив Верланова залишити Ільяшенка на займаній посаді. Так що, панове аферисти, бабки у вас крутяться серйозні, це не знімати мзду з кіосків".
Так "Государство" или криминальный клан у государственной кормушки?
При чём именно за счёт пенсов?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Нед 14 чер, 2020 14:46
Эти 4% позволяют в сегодняшних ценах при выходе на пенсию получить 1 млн грн и на них купить несколько пачек мороженого.
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