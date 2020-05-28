На українців чекає обов'язкове пенсійне накопичення: що...

Додано: Нед 14 чер, 2020 17:42

Может уже хватит у людей деньги силком на светлое пенсионное будущее забирать непонятно куда?

Вместо этого, лучше сделать достойное настоящее сейчас и вместо всяких там будущих льгот, платить уже сегодня доплаты (за вредные условия труда, ликвидацию чего-то, участие где-то и пр.) живыми деньгами, которыми человек сможет распоряжаться на свое усмотрение, хочет - тратит, хочет - инвестирует или самостоятельно застрахует свою жизнь и здоровье , или же просто ежемесячно покупает $100, заботясь о старости. Через 35 лет накопит $42 000 или $20 000 в сегодняшних ценах.



Т. е. начать проводить дельготизацию, платя уже сейчас доплаты живыми деньгами за особые условия труда. Работаешь на вредном производстве, - вместо повышенной пенсии, получаешь доплату, которой вправе распоряжаться на свое усмотрение, а не мечтами живешь. Бо, как показывает время, льготы затем обесцениваются, например, те же чернобыльские.



А что касается пенсии - по достижению 65 лет просто всем установить минималку, при этом беря ЕСВ только с 1.5 - 2 минзарплат для покрытия текущего пенсионного дефицита, но с учетом уже сделанных взносов. Например, человек проработал 30 лет, из которых 15 лет (до реформы) ЕСВ платил с 3 минзарплат, после - с одной. По достижению 65 лет, будет получать пособие по старости в размере 2 минпенсий.