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На українців чекає обов'язкове
пенсійне накопичення: що...

На українців чекає обов'язкове пенсійне накопичення: що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 12:50

На українців чекає обов'язкове пенсійне накопичення: що...

Пропонуємо до обговорення:
Робити обов'язкові відрахування на пенсійні рахунки повинні будуть і працівники, і роботодавці

Дивися повний текст На українців чекає обов'язкове пенсійне накопичення: що пропонують.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 17:42

Может уже хватит у людей деньги силком на светлое пенсионное будущее забирать непонятно куда?
Вместо этого, лучше сделать достойное настоящее сейчас и вместо всяких там будущих льгот, платить уже сегодня доплаты (за вредные условия труда, ликвидацию чего-то, участие где-то и пр.) живыми деньгами, которыми человек сможет распоряжаться на свое усмотрение, хочет - тратит, хочет - инвестирует или самостоятельно застрахует свою жизнь и здоровье, или же просто ежемесячно покупает $100, заботясь о старости. Через 35 лет накопит $42 000 или $20 000 в сегодняшних ценах.

Т. е. начать проводить дельготизацию, платя уже сейчас доплаты живыми деньгами за особые условия труда. Работаешь на вредном производстве, - вместо повышенной пенсии, получаешь доплату, которой вправе распоряжаться на свое усмотрение, а не мечтами живешь. Бо, как показывает время, льготы затем обесцениваются, например, те же чернобыльские.

А что касается пенсии - по достижению 65 лет просто всем установить минималку, при этом беря ЕСВ только с 1.5 - 2 минзарплат для покрытия текущего пенсионного дефицита, но с учетом уже сделанных взносов. Например, человек проработал 30 лет, из которых 15 лет (до реформы) ЕСВ платил с 3 минзарплат, после - с одной. По достижению 65 лет, будет получать пособие по старости в размере 2 минпенсий.
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 17:56

Пшик,это будет,а не накопление.Они хотят накапливать только в гривне.Или всё обесценится,это уже понятно,или будет разворовано олигархами,что скорее всего.Кстати,в развитых странах нет принуждения.Хочешь,накапливай,не хочешь,не накапливай.Но мы к таким странам не относимся.Кому-то очень хочется всех заставить.
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 18:34

Аlександр разумно.
Только кто ж это такое делать то будет :( От такого куска отказаться - себе любимым кормушку уменьшать
Марта
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 03:31

честно говоря этим ребятам даже 100 грн как-то не хочется доверять сейчас, чтоб потом возможно их получить, а возможно и не получить назад. Все равно же кинут - не фактом самого возврата, так фактом обесценивания этих денег из-за "эффективного управления" капиталом пенсионного фонда и страны в целом.
Alex2007
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