Skoda Octavia четвертого покоління, чия офіційна прем'єра відбулася в листопаді 2019 року, отримала вседорожню версію Scout. Цей універсал добре підходить для поїздок поза містом.
Дивися повний текст Skoda Octavia отримала вседорожню версію (фото).
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Додано: Нед 14 чер, 2020 13:15
Skoda Octavia отримала вседорожню версію (фото)
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Дивися повний текст Skoda Octavia отримала вседорожню версію (фото).
Додано: Нед 14 чер, 2020 13:15
неповна інфо. - всі попередні моделі, коли хто не знає, були 1-но циліндрові...
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