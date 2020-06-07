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Skoda Octavia отримала
вседорожню версію (фото)

Skoda Octavia отримала вседорожню версію (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 13:15

Skoda Octavia отримала вседорожню версію (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Skoda Octavia четвертого покоління, чия офіційна прем'єра відбулася в листопаді 2019 року, отримала вседорожню версію Scout. Цей універсал добре підходить для поїздок поза містом.

Дивися повний текст Skoda Octavia отримала вседорожню версію (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 13:15

неповна інфо. - всі попередні моделі, коли хто не знає, були 1-но циліндрові...
providnyk
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 18:58

  providnyk написав:неповна інфо. - всі попередні моделі, коли хто не знає, були 1-но циліндрові...

хорошая шутка)
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 21:06

Будет возможность купить версию с полным приводом.

Это шутка такая ? Если не ошибаюсь, то раньше Скаут был всегда на полном приводе, а тут "будет возможность выбрать" ? Т.е. теперь нам продают за несколько тыс баксов пластиковый обвес, надпись скаут и проставки на 15мм ? Капец, маркетологи превзошли сами себя...
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 20:16

У вага нет, 2х цилиндровых TSI. Тем более на 190л.с. Есть 2х литровый.
fedoronko2015
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