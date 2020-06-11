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В Україні з 1 липня знизять тарифи на "зелену"...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 14 чер, 2020 13:16
Пропонуємо до обговорення:
Кабмін підтримав проект меморандуму, який підпишуть з виробниками "зеленої" електроенергії. Він передбачає зниження тарифів на продукцію сонячних і вітрових електростанцій на 15% і 7,5%.
Дивися повний текст В Україні з 1 липня знизять тарифи на \"зелену\" електроенергію
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R2
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Додано: Нед 14 чер, 2020 13:16
в мемо. з Ахметовим...
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providnyk
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Додано: Нед 14 чер, 2020 13:20
надо бы почитать весь меморандум - снижение цены на 15-20% проблему не решает;)
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Shaman
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