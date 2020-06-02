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В Україні з 1 липня знизять
тарифи на "зелену"...

В Україні з 1 липня знизять тарифи на "зелену"...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 13:16

В Україні з 1 липня знизять тарифи на "зелену"...

Пропонуємо до обговорення:
Кабмін підтримав проект меморандуму, який підпишуть з виробниками "зеленої" електроенергії. Він передбачає зниження тарифів на продукцію сонячних і вітрових електростанцій на 15% і 7,5%.

Дивися повний текст В Україні з 1 липня знизять тарифи на \"зелену\" електроенергію.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 13:16

в мемо. з Ахметовим...
providnyk
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 13:20

Re: В Україні з 1 липня знизять тарифи на

надо бы почитать весь меморандум - снижение цены на 15-20% проблему не решает;)
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 09:00

Скоти в карман до Людей лізуть. Люди повложували всі кошти які мали в сонячні станції.Довго ніхто небуде при владі хто Людей грабує. вам паразита мало бюджетних грошей красти, треба ще в карман залізти до Дядька?
sergijligockij
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 10:31

sergijligockij, а то что эти "вкладыватели" лезли в карман ко всем остальным гражданам - это было нормально?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n, bobo
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 10:34

Звучит как всегда красиво. Только как всегда забыли дописать, что на не зеленую повысят.
demon0983886848
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 10:59

  RomanTik написав:а то что эти "вкладыватели" лезли в карман ко всем остальным гражданам - это было нормально?

почему лезли в прошедшем времени? Уменьшение на 15% хоть и облегчает нагрузку, но заметной разницы не делает. Чтобы до рыночного уровня цен довести нужно было хотя-бы на 85% снижать.
Амвросий
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