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В Україні з 1 липня знизять тарифи на "зелену"...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 14 чер, 2020 13:16
Пропонуємо до обговорення:
Кабмін підтримав проект меморандуму, який підпишуть з виробниками "зеленої" електроенергії. Він передбачає зниження тарифів на продукцію сонячних і вітрових електростанцій на 15% і 7,5%.
Дивися повний текст В Україні з 1 липня знизять тарифи на \"зелену\" електроенергію
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R2
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Додано: Нед 14 чер, 2020 13:16
в мемо. з Ахметовим...
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providnyk
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Додано: Нед 14 чер, 2020 13:20
надо бы почитать весь меморандум - снижение цены на 15-20% проблему не решает;)
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Shaman
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Додано: Пон 15 чер, 2020 09:00
Скоти в карман до Людей лізуть. Люди повложували всі кошти які мали в сонячні станції.Довго ніхто небуде при владі хто Людей грабує. вам паразита мало бюджетних грошей красти, треба ще в карман залізти до Дядька?
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sergijligockij
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Додано: Пон 15 чер, 2020 10:31
sergijligockij, а то что эти "вкладыватели" лезли в карман ко всем остальным гражданам - это было нормально?
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RomanTik
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Додано: Пон 15 чер, 2020 10:34
Звучит как всегда красиво. Только как всегда забыли дописать, что на не зеленую повысят.
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demon0983886848
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Додано: Пон 15 чер, 2020 10:59
RomanTik написав:
а то что эти "вкладыватели" лезли в карман ко всем остальным гражданам - это было нормально?
почему лезли в прошедшем времени? Уменьшение на 15% хоть и облегчает нагрузку, но заметной разницы не делает. Чтобы до рыночного уровня цен довести нужно было хотя-бы на 85% снижать.
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Амвросий
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