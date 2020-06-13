Карантин в Україні триває вже майже три місяці.
Дивися повний текст Експерти з нерухомості розповіли, що буде з цінами.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 14 чер, 2020 16:51
Експерти з нерухомості розповіли, що буде з цінами
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Дивися повний текст Експерти з нерухомості розповіли, що буде з цінами.
Додано: Нед 14 чер, 2020 16:51
Для покупки на первичке нужно быть отчаянным оптимистом.
А реалии Украины не располагают к такому поведению.
Слишком велика неопределенность, а угроза стать "инвестором" Буратино велика как никогда!
Докарантинные примеры застройщиков банкротов очень хороший пример. А впереди трудные времена. Выживут не все!
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