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Експерти з нерухомості
розповіли, що буде з цінами

Експерти з нерухомості розповіли, що буде з цінами
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 16:51

Експерти з нерухомості розповіли, що буде з цінами

Пропонуємо до обговорення:
Карантин в Україні триває вже майже три місяці.

Дивися повний текст Експерти з нерухомості розповіли, що буде з цінами.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 16:51

Для покупки на первичке нужно быть отчаянным оптимистом.
А реалии Украины не располагают к такому поведению.
Слишком велика неопределенность, а угроза стать "инвестором" Буратино велика как никогда!
Докарантинные примеры застройщиков банкротов очень хороший пример. А впереди трудные времена. Выживут не все!
amorroma_amorroma
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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