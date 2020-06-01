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Експерти з нерухомості
розповіли, що буде з цінами

Експерти з нерухомості розповіли, що буде з цінами
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 16:51

Експерти з нерухомості розповіли, що буде з цінами

Пропонуємо до обговорення:
Карантин в Україні триває вже майже три місяці.

Дивися повний текст Експерти з нерухомості розповіли, що буде з цінами.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 16:51

Для покупки на первичке нужно быть отчаянным оптимистом.
А реалии Украины не располагают к такому поведению.
Слишком велика неопределенность, а угроза стать "инвестором" Буратино велика как никогда!
Докарантинные примеры застройщиков банкротов очень хороший пример. А впереди трудные времена. Выживут не все!
amorroma_amorroma
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 21:53

Re: Експерти з нерухомості розповіли, що буде з цінами

Подожду когда этим экспертам не будет за что кушать и может тогда я немного потрачусь и то на что-то хорошее. А то вижу пока еще есть лавеха на статьи платные. Ишь мечтатели, денег моих захотели.
kozlodoev
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 08:14

Чисто заказуха, типа покупайте все срочно с фундамента))), но чего-то они не пишут как кризис влияет на строительные компании и как они все филонят людей по срокам сдачи годами. Приняли бы закон, что пока дом не готов до этапа подключения коммуникаций , никаких инвесторов в строительство. И уголовную ответственность за нарушение сроков сдачи более 3-х месяцев. И сразу наперсточнички пропали бы с рынка .
andreymoroz571
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 10:39

andreymoroz571
Это вы уж очень жестоки :)
Хотя бы так, продавать по мере строительства, что построили - то и продают (1-2-3-4-5 этаж)
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 11:10

Rainbow
Вы хотя бы догадываетесь, насколько дороже будет дом в таком случае? Строительство ведётся всегда поэтапно. Если сделают облицовку на 1-м этаже, а потом уронят что-нибудь тяжёлое с пятого, то придётся переделывать -> лишние затраты. И это только один пример из сотни возможных сценариев
alexis_91
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 11:23

Руководитель проекта Rusaniv Residence Александр Изаров уверен, что в ближайшие два месяца ценовая ситуация на первичном рынке будет оставаться достаточно стабильной: возможны незначительные колебания в пределах 0,5-1% в сторону снижения цен. Эксперт говорит, что для приобретения квартиры на “первичке” потенциальному покупателю необходимо получить ответы на ряд важных вопросов: узнать репутацию застройщика, его финансовые возможности, проверить всю документацию и т.д.


Интересно, что ж тогда будут делать другие эксперты из всяких ассоциаций?
Вместе с мнением о ценах неплохо было бы выкладывать мнение о доходах и зарплатах потенциальных покупателей, в строительной отрасли, динамике продаж в готовом и в недостроях. Но это же закрытая информация, верно, господа? Тогда какие же Вы эксперты, господа, без информации? В чём? В сборе статистики по прошедшим сделкам?
Serg-ik
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