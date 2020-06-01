Карантин в Україні триває вже майже три місяці.
Дивися повний текст Експерти з нерухомості розповіли, що буде з цінами.
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Додано: Нед 14 чер, 2020 16:51
Експерти з нерухомості розповіли, що буде з цінами
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Експерти з нерухомості розповіли, що буде з цінами.
Додано: Нед 14 чер, 2020 16:51
Для покупки на первичке нужно быть отчаянным оптимистом.
А реалии Украины не располагают к такому поведению.
Слишком велика неопределенность, а угроза стать "инвестором" Буратино велика как никогда!
Докарантинные примеры застройщиков банкротов очень хороший пример. А впереди трудные времена. Выживут не все!
Додано: Нед 14 чер, 2020 21:53
Re: Експерти з нерухомості розповіли, що буде з цінами
Подожду когда этим экспертам не будет за что кушать и может тогда я немного потрачусь и то на что-то хорошее. А то вижу пока еще есть лавеха на статьи платные. Ишь мечтатели, денег моих захотели.
Додано: Пон 15 чер, 2020 08:14
Чисто заказуха, типа покупайте все срочно с фундамента))), но чего-то они не пишут как кризис влияет на строительные компании и как они все филонят людей по срокам сдачи годами. Приняли бы закон, что пока дом не готов до этапа подключения коммуникаций , никаких инвесторов в строительство. И уголовную ответственность за нарушение сроков сдачи более 3-х месяцев. И сразу наперсточнички пропали бы с рынка .
Додано: Пон 15 чер, 2020 10:39
andreymoroz571
Это вы уж очень жестоки
Хотя бы так, продавать по мере строительства, что построили - то и продают (1-2-3-4-5 этаж)
Додано: Пон 15 чер, 2020 11:10
Rainbow
Вы хотя бы догадываетесь, насколько дороже будет дом в таком случае? Строительство ведётся всегда поэтапно. Если сделают облицовку на 1-м этаже, а потом уронят что-нибудь тяжёлое с пятого, то придётся переделывать -> лишние затраты. И это только один пример из сотни возможных сценариев
Додано: Пон 15 чер, 2020 11:23
Интересно, что ж тогда будут делать другие эксперты из всяких ассоциаций?
Вместе с мнением о ценах неплохо было бы выкладывать мнение о доходах и зарплатах потенциальных покупателей, в строительной отрасли, динамике продаж в готовом и в недостроях. Но это же закрытая информация, верно, господа? Тогда какие же Вы эксперты, господа, без информации? В чём? В сборе статистики по прошедшим сделкам?
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