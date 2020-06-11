Про це повідомляє Bloomberg.
Дивися повний текст Відновлення України після коронакризи може затягнутися до 2024 року - МВФ.
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Додано: Нед 14 чер, 2020 18:53
Відновлення України після коронакризи може затягнутися...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Відновлення України після коронакризи може затягнутися до 2024 року - МВФ.
Додано: Нед 14 чер, 2020 18:53
Почему в МВФ такие пессимисты?
Наш кабмин считает что "покращення" начнутся уже в июле...
Но учитывая какой пасьянс в нашем правительстве, то понятно что с 3 колод собрали вальтов и загнали в кабмин.
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