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Відновлення України після
коронакризи може затягнутися...

Відновлення України після коронакризи може затягнутися...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 18:53

Відновлення України після коронакризи може затягнутися...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Bloomberg.

Дивися повний текст Відновлення України після коронакризи може затягнутися до 2024 року - МВФ.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 18:53

Почему в МВФ такие пессимисты?
Наш кабмин считает что "покращення" начнутся уже в июле...
Но учитывая какой пасьянс в нашем правительстве, то понятно что с 3 колод собрали вальтов и загнали в кабмин.
amorroma_amorroma
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 21:55

Восстановление?????
Оно (восстановление) как бы и до вируса смахивало на спуск на телеге , при чем в фазе у подножия где-то.... И впереди маячило крепкое такое дерево.....
А счас под восстановлением они имеют ввиду соскребание остатков с дерева в ведро?
svetoch-10
 
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